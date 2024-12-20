Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, oyun devam etti

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının 37. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart bekledi.
Luccas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Luccas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti.
VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.
Luccas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Luccas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti.
VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.