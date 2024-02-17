Fenerbahçe kırmızı kart bekledi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Muammer Sarıkaya için kırmızı kart bekledi.
13. dakikada Sebastian Szymanski, ceza sahası dışında şut açısı ararken Muammer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular kırmızı kart beklerken Muammer için hakem Arda Kardeşler sarı kart gösterdi.
40. dakikada bu kez Oosterwolde, Muammer'in ayağına bastığını işaret etti ancak hakem Arda Kardeşler, faulü Oosterwolde'nin yaptığını işaret etti.
13. dakikada Sebastian Szymanski, ceza sahası dışında şut açısı ararken Muammer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular kırmızı kart beklerken Muammer için hakem Arda Kardeşler sarı kart gösterdi.
40. dakikada bu kez Oosterwolde, Muammer'in ayağına bastığını işaret etti ancak hakem Arda Kardeşler, faulü Oosterwolde'nin yaptığını işaret etti.