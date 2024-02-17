Fenerbahçe kırmızı kart bekledi

Fenerbahçe, ilk yarıdaki iki faulünün ardından Muammer Sarıkaya için kırmızı kart bekledi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe kırmızı kart bekledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2024 20:06
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Muammer Sarıkaya için kırmızı kart bekledi.

13. dakikada Sebastian Szymanski, ceza sahası dışında şut açısı ararken Muammer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular kırmızı kart beklerken Muammer için hakem Arda Kardeşler sarı kart gösterdi.

40. dakikada bu kez Oosterwolde, Muammer'in ayağına bastığını işaret etti ancak hakem Arda Kardeşler, faulü Oosterwolde'nin yaptığını işaret etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery