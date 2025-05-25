Fenerbahçe kadrosunda 6 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerin kadrosunda 1'i cezalı toplam 6 oyuncu yer almadı. Fred, sarı kart cezası nedeniyle yer almazken Livakovic, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Carlos ve Allan Saint-Maximin ise kadroda kendilerine yer bulamadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Sarı lacivertlilerin kadrosunda 1'i cezalı toplam 6 oyuncu yer almadı. Fred, sarı kart cezası nedeniyle yer almazken Livakovic, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Carlos ve Allan Saint-Maximin ise kadroda kendilerine yer bulamadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
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