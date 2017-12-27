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Fenerbahçe - İstanbulspor maçında penaltı itirazı!

Fenerbahçe - İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 38. dakikasında Fenerbahçeli futbolcular, yoğun penaltı itirazlarında bulundular.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe - İstanbulspor maçında penaltı itirazı!
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27 Aralık 2017 21:32
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 38. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon meydana geldi.

Maçın 38. dakikasında Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın ceza sahası dışından çektiği şut, İstanbulspor'un futbolcusu Wellington'dan geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular, topun Wellington'un eline çarptığını belirtip maçın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulundular.

VALBUENA ÇILGINA DÖNDÜ!

Şutun sahibi Mathieu Valbuena, Arda Kardeşler'in devam kararı vermesinin ardından çılgına döndü. Yoğun itirazlarda bulunan Fransız futbolcu, kararın ardından oldukça sinirlendi.



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