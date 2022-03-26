Sezon başından bu yana yaşadığı sol bek sıkıntısını yeni sezon öncesi çözmek isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk formasını giyen Ismaily Gonçalves dos Santos için harekete geçti. 2013 yılından bu yana Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız yaşanan son gelişmelerin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.



ŞU ANDA ROMANYA'DA



Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi görüşmelerde bulunmak için Ismaily'yi İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Shakhtar Donetsk'le beraber Romanya'da olduğu ve önümüzdeki günlerde menajeri ile birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Ismaily ile önümüzdeki sezondan başlayacak sözleşme imzalanacak. Bu sezon 21 maçta forma giyen ve 5 asist yapan tecrübeli yıldız daha önce Portekiz'de Braga takımında görev yapmıştı. Shakhtar Donestk'le 8 yılda 228 maça çıkan Ismaily 16 gol atarken, 42 de asist yaptı.



SÖZLEŞME FESHİ YAKINDA



Hücuma çıkmayı çok seven Ismaily yüksek tekniği ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın FIFA ve UEFA'nın aldığı kararlar nedeniyle Ukrayna ekibiyle sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Transfermarkt'a göre Ismaily'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

















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