Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci transferi sonrası forma şansı iyice azalan Samet Akaydın'ın transferi için Panathinaikos ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile Panathinaikos, kiralama ücreti ve Samet Akaydın'ın yarım sezonluk maaşı karşılığında anlaştı.
Yıllık 14 milyon TL kazanan Samet Akaydın'ın yarım sezonluk maaşını bonus kazançlarını bu anlaşma neticesinde Yunan ekibi karşılayacak.
FATİH TERİM DOĞRULADI
Panathinakos'un başında üçüncü maçını ezeli rakipleri Olympiakos ile oynayan ve kupada ilk maçta 1-1 berabere kalan teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından transfer ile ilgili konuştu.
Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı.
29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız." dedi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile Panathinaikos, kiralama ücreti ve Samet Akaydın'ın yarım sezonluk maaşı karşılığında anlaştı.
Yıllık 14 milyon TL kazanan Samet Akaydın'ın yarım sezonluk maaşını bonus kazançlarını bu anlaşma neticesinde Yunan ekibi karşılayacak.
FATİH TERİM DOĞRULADI
Panathinakos'un başında üçüncü maçını ezeli rakipleri Olympiakos ile oynayan ve kupada ilk maçta 1-1 berabere kalan teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından transfer ile ilgili konuştu.
Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı.
29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız." dedi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.