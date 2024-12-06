Fenerbahçe için Vasquez iddiası

Fenerbahçe için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Genoa forması giyen stoper Johan Vasquez ile ilgileniyor.
JAYDEN YERİNE TRANSFER
Fenerbahçe'nin asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sol bekte de forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcuyu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yerine düşündüğü belirtildi.
Vazquez'in olası satışının Genoa'nın transferleri için gerekli olan fonu sağlayabileceği kaydedildi.
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GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak Meksikalı savunma oyuncusunun kulübü Genoa ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Vazquez, Genoa'da bu sezon 15 maçta 1213 dakika süre buldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Genoa forması giyen stoper Johan Vasquez ile ilgileniyor.
JAYDEN YERİNE TRANSFER
Fenerbahçe'nin asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sol bekte de forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcuyu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yerine düşündüğü belirtildi.
Vazquez'in olası satışının Genoa'nın transferleri için gerekli olan fonu sağlayabileceği kaydedildi.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak Meksikalı savunma oyuncusunun kulübü Genoa ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Vazquez, Genoa'da bu sezon 15 maçta 1213 dakika süre buldu.