Fenerbahçe için Vasquez iddiası

Fenerbahçe, Genoa forması giyen 26 yaşındaki Meksikalı stoper Johan Vasquez ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe için Vasquez iddiası
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06 Aralık 2024 18:43
Fenerbahçe için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Genoa forması giyen stoper Johan Vasquez ile ilgileniyor.

JAYDEN YERİNE TRANSFER

Fenerbahçe'nin asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sol bekte de forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcuyu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yerine düşündüğü belirtildi.

Vazquez'in olası satışının Genoa'nın transferleri için gerekli olan fonu sağlayabileceği kaydedildi.

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GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak Meksikalı savunma oyuncusunun kulübü Genoa ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Vazquez, Genoa'da bu sezon 15 maçta 1213 dakika süre buldu.

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