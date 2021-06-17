Fenerbahçe, Henry'i CSKA'nın elinden aldı!

Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın da çok istediği Baskonia'dan ayrılan Pierria Henry ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Henry'i CSKA'nın elinden aldı!
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17 Haziran 2021 17:22
Fenerbahçe Beko, Baskonia ile sözleşmesi sona eren oyun kurucu Pierria Henry ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Donatas Urbonas'ın geçtiği habere göre; CSKA Moskova'nın çok istediği ve yoğun ilgi gösterdiği Henry'e daha geniş rol ve daha iyi bir proje sunan Fenerbahçe Beko, yakın bir sözleşme rakamına oyuncuyu ikna etti.

Eski kulübü Baskonia ve Real Madrid'in teklifinin düşük kaldığı belirtilirken, Real Madrid'in Henry'i ikna edemeyerek Nigel Williams-Goss'a yöneldiği kaydedildi.

Daha önce Türkiye'de TOFAŞ forması da giyen 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu, geçen sezon EuroLeague'de oynadığı 34 maçta yüzde 32.9 üçlük yüzdesiyle 10.5 sayı, 7.3 asist, 3.2 ribaunt ve 1.7 top çalma istatistikleri yakaladı.


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