Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 ayrılık

Fenerbahçe HDI Sigorta, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 15:45
Son güncelleme 02 Haziran 2023 15:47
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın oyuncuları Mir Saeid Marouf Lakrani, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Pavle Peric, Ahmet Tümer, Burak Mert ve Nikola Meljanac ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery