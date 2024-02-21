Fenerbahçe forvetinde yeni rekabet!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de milli golcü Serdar Dursun'un takıma katılışıyla işler değişebilir. Sezonun kalan bölümünde Batshuayi-Serdar rekabeti tavan yapacak gibi görünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe forvetinde yeni rekabet!
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21 Şubat 2024 09:16
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un gelişiyle forvette yeni bir rekabet başlayabilir...

Edin Dzeko, sezon başından beri olduğu gibi yine İsmail Kartal'ın 1 numaralı golcüsü olmaya devam edecek.

Michy Batshuayi, sezonun ilk bölümünde Umut Nayir'in önüne geçerek ikinci forvet olmuştu. Ancak Serdar Dursun'un gelişiyle işler değişebilir.

İsmail Kartal, Rize'de zorlu zeminde fizik gücü yüksek olan Serdar'ı oyuna aldı. Tecrübeli forvet golünü attı. Sezonun kalan bölümünde Batshuayi-Serdar rekabeti tavan yapacak gibi görünüyor.  

 
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