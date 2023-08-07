Fenerbahçe forması rekora gidiyor

Fenerbahçe'nin Fenerium'da satışa çıkardığı 2023-24 sezonu formaları sadece 45 gün içerisinde 133 bin adet satıldı. Geçen sezonun tamamında 375 bin forma satan sarı lacivertliler, şimdiden 133 bine ulaşarak yeni bir rekora koşuyor. Forma satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 arttı.
2022-23 sezonunda 375 bin adet forma satarak bir rekora imza atan Fenerium, bu sene daha 45 günde 133 bine ulaşarak yeni bir rekora ilerliyor. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik artış sağlandığını belirten Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, "Taraftarlarımız da futbolcularımız da bu sezonki formalarımızı çok beğendiler. Fenerium 2021'den 2022'ye Euro bazında yüzde 21 büyüdü. 2022'de ise yüzde 107 büyüdük ve 2.1 milyon adet ürünümüzü taraftarlarımızla buluşturduk. 2023 yılının ilk 5 ayında ise yüzde 19 büyümeye ulaşmış durumdayız" dedi.
GURBETÇi AKINI
Yaz aylarında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden anavatana tatile gelen gurbetçi ailelerin de Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını satın aldığı, ağırlıklı olarak Ülker Stadı'ndaki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi. Gurbetçi taraftarların ayrıca antrenman setleri ve koleksiyon ürünlerini de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
2022-23 sezonunda 375 bin adet forma satarak bir rekora imza atan Fenerium, bu sene daha 45 günde 133 bine ulaşarak yeni bir rekora ilerliyor. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik artış sağlandığını belirten Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, "Taraftarlarımız da futbolcularımız da bu sezonki formalarımızı çok beğendiler. Fenerium 2021'den 2022'ye Euro bazında yüzde 21 büyüdü. 2022'de ise yüzde 107 büyüdük ve 2.1 milyon adet ürünümüzü taraftarlarımızla buluşturduk. 2023 yılının ilk 5 ayında ise yüzde 19 büyümeye ulaşmış durumdayız" dedi.
GURBETÇi AKINI
Yaz aylarında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden anavatana tatile gelen gurbetçi ailelerin de Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını satın aldığı, ağırlıklı olarak Ülker Stadı'ndaki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi. Gurbetçi taraftarların ayrıca antrenman setleri ve koleksiyon ürünlerini de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.