Fenerbahçe evinde kazandı Final-Four'a göz kırptı

THY EuroLeage, Play-Off üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği AS Monaco'yu 89-78 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.



İkinci periyoda Guduric'in üçlüğüyle başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla farkı 6 sayıya (29-23) çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.



İkinci yarıya iki takım da sert savunmayla başladı. Mücadele gücünün yükselmesiyle top kayıpları tarafta da artarken, 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 53-49 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skür üreten Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 67-56. Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 69-58 üstün girdi.



Son çeyreğe Calathes ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alanda ise rakibini durdurmayı başaramadı ve 34. dakikada fark 4 sayıya düştü: 75-71. Mola dönüşü Biberovic'in üçlüğüyle toparlanan sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncunun dış atışıyla son 2,5 dakikaya 85-78 önde girdi. Kalan bölümde boyalı alanda Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko, parkeden 89-78 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından olurken, AS Monaco'da Alpha Diallo'nun 23 sayı 7 ribaundluk katkısı galibiyete yetmedi.



Serinin dördüncü maçı 3 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)



Fenerbahçe Beko: Calathes 13, Dorsey 8, Hayes-Davis 10, Pierre 8, Papagiannis 8, Wilbekin 11, Sertaç Şanlı 1, Biberovic 14, Noua, Guduric 11, Sestina 5



Monaco: James 11, Strazel 4, Diallo 23, Cornelie 2, Motiejunas 10, Okobo 2, Loyd 11, Blossomgame 11, Jaiteh 4, Hall



1. Periyot: 19-21



Devre: 47-40



3. Periyot: 69-58





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