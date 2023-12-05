Fenerbahçe deplasmanda farka koştu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i deplasmanda 88-64 mağlup etti.



Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanan maçın ilk çeyreğine 25-10 önde giren sarı-lacivertli ekip devre arasına da 47-26 üstünlükle gitti.



İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 69-49 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 88-64 galip ayrıldı.



Bu sonuçla sarı-lacivertliler, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.





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