Fenerbahçe deplasmanda farka koştu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda Valencia Basket'i 88-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe deplasmanda farka koştu
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05 Aralık 2023 23:36
Son güncelleme 05 Aralık 2023 23:39
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i deplasmanda 88-64 mağlup etti.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanan maçın ilk çeyreğine 25-10 önde giren sarı-lacivertli ekip devre arasına da 47-26 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 69-49 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 88-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

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