Fenerbahçe deplasmanda Arhavi'ye set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe deplasmanda Arhavi'ye set vermedi
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15 Kasım 2020 15:54
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Arhavi

Hakemler: Bahtiyar Çelik, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Caner Pekşen, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, İzzet Ünver, Hasan Sıkar (Ahmet Karataş, Stanicki, Taha Erden, Metin Toy)

Setler: 14- 25, 12-25, 19-25

Süre: 67 dakika (21, 21, 25)



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