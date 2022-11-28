Fenerbahçe'den Wilbekin açıklaması

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef karşılaşmasında sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada ayrıca yıldız ismin sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 27 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir.
Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir."
Scottie Wilbekin'in kaçırması muhtemel maçlar
Beşiktaş
Real Madrid
Gaziantep
ALBA Berlin
Türk Telekom
Olympiakos
Baskonia
Yapılan açıklamada ayrıca yıldız ismin sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 27 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir.
Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir."
Scottie Wilbekin'in kaçırması muhtemel maçlar
Beşiktaş
Real Madrid
Gaziantep
ALBA Berlin
Türk Telekom
Olympiakos
Baskonia
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