Fenerbahçe'den Victor için 8 milyon euro!

Fenerbahçe'nin, Bragantino'da oynayan Artur Victor için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den Victor için 8 milyon euro!
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30 Mart 2023 12:50
Fenerbahçe'nin, Bragantino'da forma giyen Artur Victor ile ilgilendiğini öne sürüldü.

Brezilya basınında yer alan haberde, Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu detayı paylaşıldı.

Sezon bitiminde sarı-lacivertli kulübün Brezilya ekibi Bragantino'nun kapısını çalacağı belirtildi.

Artur Victor, her iki kanatta ve forvette oynayabiliyor. 25 yaşındaki futbolcu Palmeiras, Bahia, Esporte ve Bragantino'da forma giydi.

Bragantino'da 168 karşılaşmaya çıktı. 38 defa fileleri sarstı. 32 de asist yaptı.

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