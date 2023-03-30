Fenerbahçe'den Victor için 8 milyon euro!

Fenerbahçe'nin, Bragantino'da forma giyen Artur Victor ile ilgilendiğini öne sürüldü.



Brezilya basınında yer alan haberde, Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu detayı paylaşıldı.



Sezon bitiminde sarı-lacivertli kulübün Brezilya ekibi Bragantino'nun kapısını çalacağı belirtildi.



Artur Victor, her iki kanatta ve forvette oynayabiliyor. 25 yaşındaki futbolcu Palmeiras, Bahia, Esporte ve Bragantino'da forma giydi.



Bragantino'da 168 karşılaşmaya çıktı. 38 defa fileleri sarstı. 32 de asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ