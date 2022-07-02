Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi.



Daha önceki hazırlık maçlarındai Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Partizan'ı da 1-0 yendi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya, Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia ile çıktı.



Sarı-lacivertliler, mücadeleye hızlı bir başlangıç yaparken, golü de erken buldu. Fenerbahçe'de Enner Valencia, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Jorge Jesus, ikinci yarıda Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Arda Güler gibi isimlere forma şansı verdi. Fenerbahçe'de ayrıca transferi gün içerisinde açıklanan Emre Mor da 65. dakikada Lincoln Henrique yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.



Jesus'un bu hamlelerine rağmen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı Valencia'nın attığı golle 1-0 kazandı.



Fenerbahçe, Avusturya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında Mol Vidi ile karşılaşacak.





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