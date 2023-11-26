Fenerbahçe'den Scott McKenna çıkarması!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Nottingham forması giyen Scott McKenna için önümüzdeki hafta İngiltere'ye çıkarma yapacak ve 27 yaşındaki stoperle bir görüşme gerçekleştirilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Scott McKenna çıkarması!
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26 Kasım 2023 11:50
Son güncelleme 26 Kasım 2023 12:11
Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konudaki çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Hedefteki isim ise; Nottingham Forest forması giyen Scott McKenna...

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki stoper, kontratını yenilemedi ve takımdan ayrılmayı planlıyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Fenerbahçe yetkilileri hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacak ve Scott McKenna ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İskoç oyuncuya geleceğiyel ilgili planları sorulacak ve sarı-lacivertli kulübün projelerinden, hedeflerinden bahsedilecek. Eğer olumsuz bir yanıt alınırsa; sarı-lacivertliler, alternatif isimlere yönelecek.



BU SEZON SADECE 5 MAÇ

2020'den bu yana Nottingham Forest forması giyen McKenna, bu sezon sadece 5 karşılaşmada görev yapabildi. Scott, gol ve asist katkısı yapamadı. 

 
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