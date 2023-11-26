Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen, bu konudaki çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Hedefteki isim ise; Nottingham Forest forması giyen..İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki stoper, kontratını yenilemedi ve takımdan ayrılmayı planlıyor.Fenerbahçe yetkilileri hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacak ve Scott McKenna ile bir görüşme gerçekleştirecek.İskoç oyuncuya geleceğiyel ilgili planları sorulacak ve sarı-lacivertli kulübün projelerinden, hedeflerinden bahsedilecek. Eğer olumsuz bir yanıt alınırsa; sarı-lacivertliler, alternatif isimlere yönelecek.2020'den bu yana Nottingham Forest forması giyen McKenna, bu sezon sadece 5 karşılaşmada görev yapabildi. Scott, gol ve asist katkısı yapamadı.