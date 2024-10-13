Fenerbahçe'den Oosterwolde teklifine cevap!

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde için 12 milyon euroluk teklif geldi. Bu teklifi hiç düşünmeden reddeden sarı lacivertliler, 20 milyon euronun üzerinde bir teklif bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Oosterwolde teklifine cevap!
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13 Ekim 2024 12:12
Son güncelleme 13 Ekim 2024 12:31
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroya Brighton'a satılmasının ardından sol bekin değişilmez ismi olan Jayden Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artıyor. 

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ 

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 1199 dakikayla Livakovic'ten sonra en fazla süre verdiği isim olan 23 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'ye teklif geldi. Parma'dan 6 milyon euroya kadroya katılan Hollandalı oyuncu için sarı-lacivertlilere gelen teklif; 12 milyon euro...

"İKİ KATINI VERMELİSİNİZ"

Ancak, geleceği parlak olan genç sol beki, bu paraya bırakmayacağını belirten yönetim, teklifi hiç düşünmeden reddetti ve 'Jayden'ı almak istiyorsanız, iki katını vermelisiniz' mesajını iletti. Oosterwolde için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerine bir teklif beklentisi içinde...

WEST HAM İDDİASI

İngiliz basını, Jayden Oosterwolde'yi West Ham'ın kadrosuna katmak istediğini ve devre arasında da Fenerbahçe'ye resmi teklifini ileteceğini yazdı.
 FİRESİZ DEVAM EDİYOR

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Oosterwolde, söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakika forma giydi. 

 

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