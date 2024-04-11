Fenerbahçe'den Olympiakos'a karşı 3'te 0!

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı üçüncü resmi maçı da kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Olympiakos'a karşı 3'te 0!
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11 Nisan 2024 22:13
Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

2021-2022 sezonunda Yunanistan temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda eşleşen sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki maçı 3-0 kaybederken, Atina'dan da 1-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Olympiakos'la karşı karşıya geldiği üçüncü müsabakada da yenildi.

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