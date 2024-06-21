Fenerbahçe'den Lindelöf için 10 milyon euro

Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği Victor Lindelöf için 10 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Lindelöf için 10 milyon euro
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21 Haziran 2024 10:43
Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe stoper takviyesi için harekete geçti.

10 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun eski öğrencisi olan İsveçli stoper için Manchester United'la görüşmelere başladı. Yönetim, 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Ancak Victor Lindelöf'ü isteyen tek takım Fenerbahçe değil. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, 29 yaşındaki savunmacı için 10+5 milyon Euro'ya masaya oturdu.



Öte yandan Suudi Arabistan'dan iki ekibin daha Lindelöf'e ilgi gösterdiği öğrenildi. Yönetim, Kırmızı Şeytanlar'la anlaşma sağlayabilirse, İsveçli yıldızı ikna etmek için Mounriho kozunu kullanacak.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 resmi maça çıkan Victor Lindelöf bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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