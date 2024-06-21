Fenerbahçe'den Lindelöf için 10 milyon euro

Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe stoper takviyesi için harekete geçti.
10 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun eski öğrencisi olan İsveçli stoper için Manchester United'la görüşmelere başladı. Yönetim, 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Ancak Victor Lindelöf'ü isteyen tek takım Fenerbahçe değil. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, 29 yaşındaki savunmacı için 10+5 milyon Euro'ya masaya oturdu.
Öte yandan Suudi Arabistan'dan iki ekibin daha Lindelöf'e ilgi gösterdiği öğrenildi. Yönetim, Kırmızı Şeytanlar'la anlaşma sağlayabilirse, İsveçli yıldızı ikna etmek için Mounriho kozunu kullanacak.
28 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 resmi maça çıkan Victor Lindelöf bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
10 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun eski öğrencisi olan İsveçli stoper için Manchester United'la görüşmelere başladı. Yönetim, 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Ancak Victor Lindelöf'ü isteyen tek takım Fenerbahçe değil. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, 29 yaşındaki savunmacı için 10+5 milyon Euro'ya masaya oturdu.
Öte yandan Suudi Arabistan'dan iki ekibin daha Lindelöf'e ilgi gösterdiği öğrenildi. Yönetim, Kırmızı Şeytanlar'la anlaşma sağlayabilirse, İsveçli yıldızı ikna etmek için Mounriho kozunu kullanacak.
28 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 resmi maça çıkan Victor Lindelöf bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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