Fenerbahçe'den, Karagümrük'e transfer olmak üzere

Adı son zamanlarda Süper Lig kulüpleriyle anılan Emre Mor'un, Fatih Karagümrük'e transfer olmak üzere olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den, Karagümrük'e transfer olmak üzere
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30 Ocak 2024 16:52
Fenerbahçe'de sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalan Emre Mor'un takımdan ayrılacağı söylenmişti.

Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği Emre Mor için İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün bu transferi neredeyse bitirmek üzere olduğu söylendi.

RAMS Başakşehir ve Ankaragücü'nün de ismi fazlasıyla Emre Mor'u transfer etmek üzere yazılmıştı ancak Fenerbahçe'nin de yıldız ismin Karagümrük'e gitmesini istediğinden dolayı Karagümrük'ün önde olduğu ve bu transferi bitirdmek üzere olduğu söylendi.

8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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