Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Rayo Vallecano karşılaşmasında sakatlık yaşayan Joao Pedro için bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Pedro'un dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ