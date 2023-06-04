Fenerbahçe'den Icardi'ye özel önlem!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Samandıra'da futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda hem derbinin öneminden bahsediyor hem de taraftarlara ve camiaya önemli bir zafer hediye etmek istiyor.
İKİNCİLİĞİ GARANTİLEMEK İSTİYOR
Ligde bu sezon son maçına çıkacak Fenerbahçe'de futbolcular bir yandan sezonu 2. sırada kapatmayı garantilemek istiyor hem de prestij anlamında değerli bir galibiyet almanın hesaplarını yapıyor.
Ayrıca bu galibiyetin taraftarlar, yönetim ve takım açısından kritik olduğu da savunuluyor. Herkesin böylesi bir derbi zaferiyle sezonu kapatmaya ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Bunun yanında derbide alınan galibiyetlerin hangi zamanda ve koşulda oynanırsa oynansın değerli olduğu biliniyor. Bu sebeple sezonu derbi galibiyetiyle kapatma fırsatının geldiği de belirtiliyor.
RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR
Geçen yıl sarı-kırmızılı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon da benzer başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Öte yandan, 11 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Başakşehir maçı öncesi de derbi zaferiyle beraber moral bulunması hedefleniyor.
Jorge Jesus ve teknik ekibi de Galatasaray maçından mutlaka 3 puan almak için çalışmalarını gerçekleştirdi. Sezonun ilk yarısında ezeli rakibine evinde 3-0 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, bu mağlubiyetin rövanşını da almak istiyor.
ICARDI'YE ÖZEL ÖNLEM ALINACAK
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi planlar yapıldı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'ye önlemler alınacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçta son 15 dakikada oyuna giren ve 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyete damgasını vuran Icardi için çalışmalar yapıldı. Yıldız forvete yönelik bir savunma planı hazırlandı.
İKİNCİLİĞİ GARANTİLEMEK İSTİYOR
Ligde bu sezon son maçına çıkacak Fenerbahçe'de futbolcular bir yandan sezonu 2. sırada kapatmayı garantilemek istiyor hem de prestij anlamında değerli bir galibiyet almanın hesaplarını yapıyor.
Ayrıca bu galibiyetin taraftarlar, yönetim ve takım açısından kritik olduğu da savunuluyor. Herkesin böylesi bir derbi zaferiyle sezonu kapatmaya ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Bunun yanında derbide alınan galibiyetlerin hangi zamanda ve koşulda oynanırsa oynansın değerli olduğu biliniyor. Bu sebeple sezonu derbi galibiyetiyle kapatma fırsatının geldiği de belirtiliyor.
RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR
Geçen yıl sarı-kırmızılı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon da benzer başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Öte yandan, 11 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Başakşehir maçı öncesi de derbi zaferiyle beraber moral bulunması hedefleniyor.
Jorge Jesus ve teknik ekibi de Galatasaray maçından mutlaka 3 puan almak için çalışmalarını gerçekleştirdi. Sezonun ilk yarısında ezeli rakibine evinde 3-0 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, bu mağlubiyetin rövanşını da almak istiyor.
ICARDI'YE ÖZEL ÖNLEM ALINACAK
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi planlar yapıldı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'ye önlemler alınacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçta son 15 dakikada oyuna giren ve 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyete damgasını vuran Icardi için çalışmalar yapıldı. Yıldız forvete yönelik bir savunma planı hazırlandı.
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