Fenerbahçe'den gidenler coştu!

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular yeni takımlarına büyük katkı vermeye devam ediyor.
Bonservisiyle ayrılan Michael Frey, Antwerp'te bu sezon 17 resmi maçta 13 gol, 1 asistlik performans yakaladı.
Zorya Luhansk'a kiralık gönderilen İranlı genç forvet Allahyar Sayyadmanesh de 17 resmi maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.
Bonservisiyle ayrılan Michael Frey, Antwerp'te bu sezon 17 resmi maçta 13 gol, 1 asistlik performans yakaladı.
Zorya Luhansk'a kiralık gönderilen İranlı genç forvet Allahyar Sayyadmanesh de 17 resmi maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.