Fenerbahçe'den gidenler coştu!

Sarı-lacivertli takımda forvet sıkıntısı yaşanırken ayrılan isimlerin yakaladığı form grafiği şaşırtıyor.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den gidenler coştu!
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02 Kasım 2021 08:39
Michael Frey
Michael Frey
Fenerbahçe
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular yeni takımlarına büyük katkı vermeye devam ediyor.

Bonservisiyle ayrılan Michael Frey, Antwerp'te bu sezon 17 resmi maçta 13 gol, 1 asistlik performans yakaladı.

Zorya Luhansk'a kiralık gönderilen İranlı genç forvet Allahyar Sayyadmanesh de 17 resmi maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı. 

 

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