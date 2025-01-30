Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin tanıtım videosunda Galatasaray'a göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan 'Florya'nın Suyu'nu' içmeyi reddettiği görüldü.
İşte Fenerbahçe'nin Skriniar videosu;
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan 'Florya'nın Suyu'nu' içmeyi reddettiği görüldü.
İşte Fenerbahçe'nin Skriniar videosu;
Fenerbahçe'den Milan Skriniar videosunda Galatasaray'a göndermepic.twitter.com/DnAk6P0Dmh
— Sporxtv (@sporxtv) January 30, 2025