Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin tanıtım videosunda Galatasaray'a göndermede bulundu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi
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30 Ocak 2025 18:06
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin tanıtım videosunda Galatasaray'a göndermede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan 'Florya'nın Suyu'nu' içmeyi reddettiği görüldü.

İşte Fenerbahçe'nin Skriniar videosu;
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