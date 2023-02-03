Fenerbahçe'den flaş paylaşım: "Böyle bitmeyecek"

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den flaş paylaşım: 'Böyle bitmeyecek'
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03 Şubat 2023 15:29
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, ayrıca paylaşımda sallanan bir düdüğe yer vererek, hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

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