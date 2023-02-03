Fenerbahçe'den flaş paylaşım: 'Böyle bitmeyecek'

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından bir paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, ayrıca paylaşımda sallanan bir düdüğe yer vererek, hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, ayrıca paylaşımda sallanan bir düdüğe yer vererek, hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız!
Böyle bitmeyecek! pic.twitter.com/rzIhd6KYdA
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2023
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