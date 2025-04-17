Fenerbahçe'den Chiesa hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebiyle İtalyan yıldız Federico Chiesa için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Chiesa hamlesi!
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17 Nisan 2025 09:24
Son güncelleme 17 Nisan 2025 09:47

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim Federico Chiesa oldu.

LIVERPOOL'UN KAPISINI ÇALACAK

Mourinho'nun talebi üzerine kolları sıvayan yönetim, 27 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Liverpool'un kapısını çalacak.

Futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada merakla takip edilmeye başlandı. 

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 12 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



 
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