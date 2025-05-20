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Fenerbahçe'den Cherki operasyonu!

Yeni sezonda ezeli rakibi Galatasaray'ı alt ederek şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe'de rota yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertlilerin Lyon'un yıldız ismi Rayan Cherki için harekete geçtiği aktarıldı.

calendar 20 Mayıs 2025 08:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 08:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Cherki operasyonu!
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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, eylül ayındaki olağanüstü genel kurul öncesinde bombaları üst üste patlatacak.

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Koç'un hedefindeki oyuncularından birinin de Olympique Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı Rayan Cherki olduğu ortaya çıktı. Lyon'un yollarını ayırma kararı aldığı Cezayirli asıllı oyuncu için ilk temas kuruldu.

FESİH BEDELİ 22 MİLYON EURO

Lyon altyapısında yetişen oyuncunun 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. 21 yaşındaki Cherki'nin de kariyerinde yeni sayfa açmak istediğini belirten Fransız basını, Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini iddia etti.

Oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler olduğu vurgulandı.

Lyon, 2026'da sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Cherki'yi bedelsiz kaçırmamak için bu yaz döneminde satacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Cherki, bu sezon 44 karşılaşamda, 12 gol attı, 20 de asist yaptı. Cherki, kariyerinde Lyon'dan başka takımda oynamadı. 


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