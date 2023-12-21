Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!
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21 Aralık 2023 18:36
Son güncelleme 21 Aralık 2023 18:37
Fenerbahçe Kulübü, Avrupa SÜper Lig için kararını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!

"Fenerbahçe SK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu karar hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte veya onaylamamaktadır.

Kulüp olarak, Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir."

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