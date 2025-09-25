UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe , Dinamo Zagreb'i konuk etti.Maksimir Stadyumu'ndaki mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

Dinamo Zagreb, Beljo'nun golüyle Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/kvie4E3RzB



— Sporx (@sporx) September 24, 2025

Fenerbahçe, 25. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.





İkinci yarının 50. dakikasında Beljo, Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçirdi.





Dinamo Zagreb, Fenerbahçe karşısında yeniden öne geçti. pic.twitter.com/4DDnLkQwmQ



— Sporx (@sporx) September 24, 2025

Dinamo Zagreb, mücadelenin 90+5. dakikasında Monsef Bakrar ile farkı 3'e çıkardı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne puansız başladı. Dinamo Zagreb 3 puanla başladı.





UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Nice'ı konuk edecek. Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.









DOMENICO TEDESCO'NUN KADROSU





UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.



Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 4-3-3 formasyonuyla başlayan İtalyan teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı Anderson Talisca'yı cezası nedeniyle kadroya alamadı.



Genç çalıştırıcı, Talisca'nın yanı sıra İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi de yedek soyundurdu.



40 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Archie Brown, Sebastian Szymanski, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



Dinamo Zagreb karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Marco Asensio yer alırken, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri hücum hattını oluşturdu.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.









FRED İLK KEZ YEDEK



Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmaya yedekler arasında başladı.



Sarı-lacivertli takım, bu sezon 6'sı ligde 4'ü Avrupa'da olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıkarken, Fred bu müsabakaların hepsinde ilk 11'de yer almıştı.



Domenico Tedesco, deneyimli oyuncuyu Dinamo Zagreb karşısında ilk kez yedek soyundurdu.



NENE 3 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra 11'e döndü.



Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla ve yüksek maliyetle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.



Ardından Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Nene, puan kaybedilen Alanyaspor maçında ise statü nedeniyle görev alamamıştı. Kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın süre bulamamıştı.







ZAJC ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA



Eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibe karşı yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıktı.



Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sloven orta saha, söz konusu süreçte 2 sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.



Sezon başında yeniden takıma dönen Zajc, bonservisiyle Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.



3 EKSİK



Fenerbahçe'de 3 oyuncu Dinamo Zagreb karşısında takımını yalnız bıraktı.



Sarı-lacivertlilerde cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.



DINAMO ZAGREB ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmanın 21. dakikasında sağ kanattan yerden içeriye çevrilen topa Beljo vurdu, top savunmamıza takıldı. Asensio'nun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşlarından sekerek kalemize doğru yöneldi. Daha sonra Çağlar ve Skriniar, topu uzaklaştıramadı. Ardından Beljo ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak ağları havalandırdı.



TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ YAKALADI



Mücadelenin 25. dakikasında sağ kanattan kullanılan kornerde Kerem ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında Skriniar kafayı vurmak istedi top savunmadan sekti. Ardından ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Szymanski sol ayağıyla gelişine vurdu, top yakın köşeden ağlara gitti.



SKRINIAR'DAN KRİTİK MÜDAHALE



Dinamo Zagreb'in 32. dakikasındaki atağında sağ kanattan gelen ortaya ön direkte Skriniar müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ



Mücadelenin 50. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semedo sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



DINAMO ZAGREB YENİDEN ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmanın 50. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hoxha topu içeriye çevirdi. Kale sahası içi sağ çaprazında bulunan Beljo'nun sol ayağıyla dokunduğu top yakın köşeden ağlarla buluştu.



ZAGREB FARKI İKİYE ÇIKARDI



Mücadelenin 90+5. dakikasında Kulenovic'in pasının ardından ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bakrar sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile konuk olduğu Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.



21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0



24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.



25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Orta sahada kazandığı topla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar kat eden Valincic, solda müsait durumda bulunan Hoxha'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutuna altı pasta Beljo ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 2-1



62. dakikada Semedo'nun pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci iki hamlede top ugüçlükle kontrol etti.



85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe etkili ortasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın altı pasın solundan vuruşunda, top kaleye paralel auta gitti.



90+5. dakikada Dinamo Zagreb bir gol daha buldu. Ceza sahasının sağından Bakrar'ın uzak direğe yerden şutunda top filelere gitti: 3-1





Stat: Maksimir



Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)



Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc (Dk. 90+3 Varela), Misic, Lisica (Dk. 75 Bakrar), Ljubicic (Dk. 75 Stojkovic), Hoxha (Dk. 90 Villar), Beljo (Dk. 75 Kulenovic)



Fenerbahçe: Ederson, Çağlar Söyüncü (Dk. 59 Fred), Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Szymanski (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Cenk Tosun), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), En-Nesyri



Goller: Dk. 21 ve 50 Beljo, Dk. 90+5 Bakrar (Dinamo Zagreb), Dk. 25 Szymanski (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 39 Tedesco (Yedek kulübesinde), Dk. 43 Oosterwolde, Dk. 90 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 41 Beljo, Dk. 45 Valincic (Dinamo Zagreb)



