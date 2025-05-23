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Fenerbahçe'den Anguissa harekatı!

Fenerbahçe, Amrabat'ın yerine Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 23 Mayıs 2025 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Anguissa harekatı!
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Yeni sezonda omurgayı yeniden oluşturmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.

En az 4 mevkiye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedeflerden biri de orta saha.

Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve oyuncunun bonservisini aldıktan sonra satmaya karar veren Fenerbahçe, Faslı yıldızın yerini daha iyi bir isimle doldurmak istiyor.

Bu bağlamda hareket eden sarı lacivertlilerin bu bölgeye düşündüğü ilk isim Napoli'den Frank Anguissa...

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

ANGUISSA'YA VERMEK İSTEDİKLERİ ROL KONUŞULDU

Yapılan bu görüşmede Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya vermek istedikleri rol konuşuldu.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

İkinci görüşme haziran ayında gerçekleştirilecek ve transferin durumu netlik kazanacak. Olumlu yanıt alınması durumunda Napoli ile pazarlıklar başlayacak. Fenerbahçe, Anguissa için kesenin ağzını açacak.

36 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 


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