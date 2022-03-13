Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe, 26. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Bu golde asisti yapan Altay Bayındır, hem kariyerinin ilk asistini yaptı hem de bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.



VAR hakemi Arda Kardeşler'in uyarısıyla Volkan Bayarslan, incelemeye gitti ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Bu penaltı için topun başına gelen Mesut Özil, 50. dakikada skoru 2-0'a getirdi.



Aytemiz Alanyaspor, 53. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle farkı 1'e indirdi. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tayfur Bingöl, skora eşitliği getirdi.



Fenerbahçe, Arda Güler'in 78. dakikadaki golüyle mücadelede yeniden öne geçti. 17 yaşındaki genç yetenek, profesyonel kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu.



Dimitris Pelkas, 90. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.



90+4'te Arda Güler'in asistiyle Mergim Berisha maça noktayı koydu.



Bu sezon ilk kez 5 maç üst üste yenilmeyen Fenerbahçe, puanını 50'ye yükseltti. İstanbul takımlarına karşı 9 maç sonra kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.



İSMAİL KARTAL'DAN İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı cezaları sebebiyle görevlendiremezken, bu isimlerin yerine Ozan Tufan ile Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.



İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.



Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc'ı oynatan Kartal, sağda Bright Osayi-Samuel, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Gol yollarında Serdar Dursun'a güvenen Kartal, Serdar'ın arkasında ise Mesut Özil'i oynattı.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Osman Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.



FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK



Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.



AYTEMİZ ALANYASPOR'DA BEŞ DEĞİŞİKLİK



İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, 28. haftadaki Yukatel Kayserispor maçına göre 5 değişikliğe gitti.



Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Serkan Kırıntılı, Mevlja, Borja, Fer ve Oğuz Aydın'ın yerine Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Novais ve Emre Akbaba, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.



Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca ve Emre Akbaba'dan oluştu.



Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Johan Fer, Erencan Yardımcı, Famara Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas ve Oğuz Aydın görev bekledi.



FENERBAHÇE MAÇA ETKİLİ BAŞLADI



Fenerbahçe maça hızlı başladı ve ilk dakikalarda üst üste pozisyonlarla Aytemiz Alanyaspor kalesini abluka altına aldı. Ev sahibi ekip bu baskıyı ilk 10 dakikanın ardından kırdı ve maça ortak oldu.



ALANYASPOR'UN ATAKLARINA ALTAY 'DUR' DEDİ



10. dakikadan sonra Aytemiz Alanyspor üst üste ataklarla Fenerbahçe kalesini zorladı ancak bu pozisyonlarda Altay Bayındır kalesinde devleşti, 3 kurtarış birden yaptı.



ASİST ALTAY'DAN, GOL ROSSI'DEN



Aytemiz Alanyaspor'un öne geçmesine izin vermeyen Altay Bayındır, 26. dakikada Diego Rossi'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.



Altay Bayındır'ın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Diego Rossi, topa tek hamle yaptı ve kalecinin üstünden aşırarak topu filelerle buluşturdu.



Kariyerindeki ilk asisti yapan Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.



TOP ALANYASPOR'DA, POZİSYONLAR FENERBAHÇE'DE



Fenerbahçe, 1-0'dan sonra ikinci gole de çok yaklaştı. Alanyaspor savunmasının çıkarken yaptığı pas hatasında Mesut Özil araya girdi ve pasını müsait durumdaki Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın vuruşu direkten oyuna alanına geri döndü.



Temposu düşük olan ilk yarının son 15 dakikasında Aytemiz Alanyaspor topa sahip olurken, net pozisyonlara giren ise Fenerbahçe oldu. Zajc ve Serdar Dursun'un ceza sahası dışı şutlarıyla ikinci golü arayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI



Fenerbahçe, ikinci yarının henüz başında gole çok yaklaştı. 48. dakikada Diego Rossi'nin plasesi direkten geri geldi. Dönen topa Awaziem ve Rossi hareketlendi ancak iki oyuncu da yerde kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, önce Alanyaspor lehine faul gösterdi. Ardından VAR hakemi Arda Kardeşler'den Volkan Bayarslan'a uyarı gitti. Monitörde pozisyonu inceleyen hakem Bayarslan, Fenerbahçe lehine penaltı kararını verdi.



Topun başına gelen Mesut Özil, 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



TAYFUR BİNGÖL'DEN HIZLI CEVAP



Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile Fenerbahçe'nin 2. golüne çok çabuk cevap verdi. Emre Akbaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta top, Altay Bayındır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluştu.



Tayfur Bingöl, bu sezon Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.



Fenerbahçe, 59'da Miha Zajc'ın orta şut karışımı vuruşunda gole çok yaklaştı ancak Marafona bu topu son anda engellemeyi başardı.



TAYFUR İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI!



Ataklarını sıklaştıran Aytemiz Alanyaspor, 67. dakikada skoru eşitledi.



Joao Novais'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Altay Bayındır köşeden topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün sol çaprazdan yaptığı vuruşta top, Altay Bayındır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.



Tayfur Bingöl, 71. maçlık Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.



ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ

GOLÜNÜ ATIP TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe'de İsmail Kartal, oyuna ilk müdahalesini 68'de yaptı ve Ozan Tufan yerine Pelkas'ı oyuna alıp sağ açık Osayi'yi sağ beke geçti. Aytemiz Alanyaspor'un ataklarını sürdürmesi üzerine 74'te Mesut yerine Arda Güler, Serdar Dursun yerine Berisha'yı oyuna sürdü.



Arda Güler, oyuna girdikten yalnızca 4 dakika sonra Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi.



Attila Szalai'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Diego Rossi'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Arda Güler, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.



17 yaşındaki yetenekli oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu.



PELKAS VE BERISHA'DAN GOLLER!



Maçın son bölümünde Aytemiz Alanyspor tüm riskleri alarak oynadı. Fenerbahçe ise kontrataklarla farkı artırma fırsatı aradı. Fenerbahçe, 90. dakikada Pelkas'ın kontrataktan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.



Kontrataklarına devam eden Fenerbahçe, 90+4'te Arda Güler'in asisti ve Mergim Berisha'nın golüyle maçı farklı kazandı.



Mücadele konuk ekip Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Alanyaspor yarı sahasında Awaziem'in pasına hareketlenen Efecan Karaca, rakip kalecinin önde olduğunu fırsat bilerek aşırtma bin vuruş yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Serdar Dursun, sol taraftan bindiren Rossi'ye topu çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol köşeden çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Alanyaspor kendi yarı sahasında çıkmak isterken, Rossi kazandığı topu Zajc'a, o da penaltı noktası üzerindeki Mesut Özil'e gönderdi. Mesut Özil'in kaleye şutunda, Marafona topu güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada sol kanattan Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası çizgisi yakınında önüne düşen topa Efecan Karaca'nın şutunda, kaleci Altay Bayındır uzanarak meşin yuvarlağı çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Alanyaspor'un sağdan Juanfran ile gelişen atağında, ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Umut Güneş ceza yayı içinde önüne düşen topu kaleye gönderirken, Altay Bayındır bu pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın uzun pasında Alanyaspor defansının arkasına sarkan Rossi, öne çıkan kaleci Marafona'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alanyaspor'un atağa çıkmaya çalışırken kaptırdığı topu Mesut Özil, Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Fenerbahçe penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Gelişen Fenerbahçe atağında Mesut Özil'in pasında topu kontrol eden Rossi, ceza sahası yayı üzerinde şutunu çekti. Kaleci Marafona'nın uzanarak parmaklarının ucuyla dokunduğu top, direğe çarparak geri döndü. Meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek isteyen Zajc, Awaziem'im müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Volkan Bayarslan, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, takımının ikinci golünü attı: 0-2.

53. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba, pasını Tayfur Bingöl'e çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.

67. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Atılan uzun pas sonrası ceza sahasında Emre Akbaba'nın kontrol etmek istediği topa, Fenerbahçe savunmasında Szalai ayak koydu. Efecan Karaca'nın tekrar ceza yayına çıkardığı pasa Novais'in sert şutunda, Altay Bayındır'dan dönen meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 2-2.

78. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Szalai'nin arka direğe ortaladığı topu Rossi kafayla indirirken, Arda Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

90. dakikada Fenerbahçe tekrar iki farkla öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Rossi, Zajc ile duvar pası yaptı. Bu oyuncunun çizgiye inerek vuruşunda Marafona'nın altından geçen top direğe çarparak oyun alanına dönerken, son müdahaleyi yapan Pelkas, skoru 4-2'ye taşıdı.

90+4. dakikada Fenerbahçe beşinci golü buldu. Arda Güler'in sol çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topu Berisha kafayla ağlara gönderdi: 2-5.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem (Dk. 61 Diedhiou), Milunovic (Dk. 74 Oğuz Aydın), Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Candeias), Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan (Dk. 68 Pelkas), Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Osayi-Samuel, Zajc, Mesut Özil (Dk. 74 Arda Güler), Rossi (Dk. 90 Murat Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Berisha)

Goller: Dk. 26 Rossi, Dk. 50 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 78 Arda Güler, Dk. 90 Pelkas, Dk. 90+4 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 53 ve 67 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 61 Serdar Dursun, Dk. 87 Pelkas (Fenerbahçe)









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