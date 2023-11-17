Fenerbahçe'nin ilk 19 maçın tamamını kazanması, tarihi bir başlangıç oldu. İsmail Kartal'ın ideal 11'indeki hemen her oyuncunun yüksek performansı bunda etkili oldu.
MUHTEŞEM KATKI
Ancak en önemli pay hücum hattındaki muhteşem 4'lüdeydi: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can... Trabzonspor maçı öncesine kadar Dzeko 12 gol, 7 asist; Tadic 6 gol, 4 asist; Szymanski 9 gol, 7 asist ve İrfan Can Kahveci 9 gol 5 asistlik muhteşem bir katkı sağladı.
FRED FAKTÖRÜ
Ancak bu oyuncularının formunun düşmesi, Fenerbahçe'nin de durmasına neden oldu. Bunda, orta sahanın dinamosu Fred'in sakatlığı büyük bir etkendi. 3-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde 4 oyuncu da etkisiz kaldı. Tadic 2 gol atsa da 2'si de penaltıdan geldi. 2-0 mağlup olunan Ludogorets maçında Tadic 11'de başladı, Szymanski ve İrfan 63'te oyuna dahil oldu. Bu mücadelede de yıldızlar beklentilerin altında kaldı.
KARTAL'IN İNANCI TAM
Son olarak Adana Demir deplasmanında özellikle Dzeko çok net fırsatlar yakaladı ama yararlanamadı. Tadic, Szymanski ve İrfan da standartlarının çok altında futbol sergileyince, Fenerbahçe sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İsmail Kartal, Milli aranın ardından özellikle Fred'in de takıma dönmesiyle birlikte müthiş 4'lünün yine formlarını artıracağından emin.
MUHTEŞEM KATKI
Ancak en önemli pay hücum hattındaki muhteşem 4'lüdeydi: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can... Trabzonspor maçı öncesine kadar Dzeko 12 gol, 7 asist; Tadic 6 gol, 4 asist; Szymanski 9 gol, 7 asist ve İrfan Can Kahveci 9 gol 5 asistlik muhteşem bir katkı sağladı.
FRED FAKTÖRÜ
Ancak bu oyuncularının formunun düşmesi, Fenerbahçe'nin de durmasına neden oldu. Bunda, orta sahanın dinamosu Fred'in sakatlığı büyük bir etkendi. 3-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde 4 oyuncu da etkisiz kaldı. Tadic 2 gol atsa da 2'si de penaltıdan geldi. 2-0 mağlup olunan Ludogorets maçında Tadic 11'de başladı, Szymanski ve İrfan 63'te oyuna dahil oldu. Bu mücadelede de yıldızlar beklentilerin altında kaldı.
KARTAL'IN İNANCI TAM
Son olarak Adana Demir deplasmanında özellikle Dzeko çok net fırsatlar yakaladı ama yararlanamadı. Tadic, Szymanski ve İrfan da standartlarının çok altında futbol sergileyince, Fenerbahçe sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İsmail Kartal, Milli aranın ardından özellikle Fred'in de takıma dönmesiyle birlikte müthiş 4'lünün yine formlarını artıracağından emin.