Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e büyük övgü!

Fenerbahçe'de Lyon maçında dikkat çeken isimlerden biri Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, performansıyla Jose Mourinho ve Alexander Djiku'dan büyük övgü aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e büyük övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 23:38
Son güncelleme 23 Ocak 2025 23:40
Fenerbahçe'de Lyon karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek, performansıyla dikkat çekti.

Yusuf'un Lyon maçındaki istatistikleri şu şekilde:

3 Uzaklaştırma
1 Pas Arası
2 Top Kapma
4/7 İkili Mücadele
2/4 Hava Topu
1 Faul
53 Topla Buluşma
%86 Pas İsabeti

Genç futbolcu, bu performansının ardından teknik direktörü Jose Mourinho ve savunmadaki partnerlerinden Alexander Djiku'dan övgü aldı.

Mourinho, "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.

Djiku ise, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini sarf etti.

MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Yusuf Akçiçek ise maçtan sonra, şu açıklamaları yaptı:

"Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var."

"Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery