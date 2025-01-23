Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e büyük övgü!

Fenerbahçe'de Lyon karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek, performansıyla dikkat çekti.
Yusuf'un Lyon maçındaki istatistikleri şu şekilde:
3 Uzaklaştırma
1 Pas Arası
2 Top Kapma
4/7 İkili Mücadele
2/4 Hava Topu
1 Faul
53 Topla Buluşma
%86 Pas İsabeti
Genç futbolcu, bu performansının ardından teknik direktörü Jose Mourinho ve savunmadaki partnerlerinden Alexander Djiku'dan övgü aldı.
Mourinho, "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.
Djiku ise, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini sarf etti.
MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
Yusuf Akçiçek ise maçtan sonra, şu açıklamaları yaptı:
"Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var."
"Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız."
Yusuf'un Lyon maçındaki istatistikleri şu şekilde:
3 Uzaklaştırma
1 Pas Arası
2 Top Kapma
4/7 İkili Mücadele
2/4 Hava Topu
1 Faul
53 Topla Buluşma
%86 Pas İsabeti
Genç futbolcu, bu performansının ardından teknik direktörü Jose Mourinho ve savunmadaki partnerlerinden Alexander Djiku'dan övgü aldı.
Mourinho, "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.
Djiku ise, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini sarf etti.
MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
Yusuf Akçiçek ise maçtan sonra, şu açıklamaları yaptı:
"Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var."
"Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız."