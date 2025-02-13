Fenerbahçe'de yükselen değer Yusuf Akçiçek!

Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal döneminde eksikler nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nordsjaelland maçında forma giyen Yusuf Akçiçek, bu sezon ise teknik direktör Jose Mourinho'nun önemli isimlerinden biri oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, ilk 11'de başladığı Anderlecht karşılaşmasına ise adeta damga vurdu.
Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sisteminde sol stoper olarak görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 11. dakikada Dusan Tadic'in attığı golde asist yaptı ve kariyerinin ilk asistini yaptı.
Yusuf, ikinci golde ise kendisine faul yapılmasına rağmen topu bırakmadı ve yere düşmedi. Bu pozisyonda topu Kostic'e atan Yusuf, Sırp yıldızın pasıyla Edin Dzeko'nun fileleri havalandırdığı golün hazırlayıcısı oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, ilk 11'de başladığı Anderlecht karşılaşmasına ise adeta damga vurdu.
Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sisteminde sol stoper olarak görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 11. dakikada Dusan Tadic'in attığı golde asist yaptı ve kariyerinin ilk asistini yaptı.
Yusuf, ikinci golde ise kendisine faul yapılmasına rağmen topu bırakmadı ve yere düşmedi. Bu pozisyonda topu Kostic'e atan Yusuf, Sırp yıldızın pasıyla Edin Dzeko'nun fileleri havalandırdığı golün hazırlayıcısı oldu.
Dusan Tadic kilidi açtı. 🔐pic.twitter.com/DURejpfgqO
— Sporxtv (@sporxtv) February 13, 2025
Yusuf Akçiçek'in çalımları, Kostic'in bindirmesi ve Dzeko'nun bitirişi 🎯pic.twitter.com/I0deGlcmbi
— Sporxtv (@sporxtv) February 13, 2025
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