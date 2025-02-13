Fenerbahçe'de yükselen değer Yusuf Akçiçek!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Anderlecht ile oynanan maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yükselen değer Yusuf Akçiçek!
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13 Şubat 2025 21:41
Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal döneminde eksikler nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nordsjaelland maçında forma giyen Yusuf Akçiçek, bu sezon ise teknik direktör Jose Mourinho'nun önemli isimlerinden biri oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, ilk 11'de başladığı Anderlecht karşılaşmasına ise adeta damga vurdu.

Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sisteminde sol stoper olarak görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 11. dakikada Dusan Tadic'in attığı golde asist yaptı ve kariyerinin ilk asistini yaptı.

Yusuf, ikinci golde ise kendisine faul yapılmasına rağmen topu bırakmadı ve yere düşmedi. Bu pozisyonda topu Kostic'e atan Yusuf, Sırp yıldızın pasıyla Edin Dzeko'nun fileleri havalandırdığı golün hazırlayıcısı oldu.


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