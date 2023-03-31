Fenerbahçe'de yönetimden derbi kararı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Beşiktaş derbisinde takıma galibiyet primi vermeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yönetimden derbi kararı
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31 Mart 2023 09:04
Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete büyük önem veriyor.

Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor. Başkan Koç, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe bu maçı kazanarak hem bu sezon derbilerde yaşadığı şanssızlığı kırmak isteyecek hem de zirve yolunda Galatasaray ile baş başa kalmak isteyecek.
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