Fenerbahçe'de yeni kontratlar sezon sonunda

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Michy Batshuayi ve Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmeleri konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni kontratlar sezon sonunda
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16 Şubat 2024 09:07
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yeni kontratlar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Michy Batshuayi'ye yurt dışından ilgi var. Mert Hakan'ı ise yurt içinden birçok takım istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, bu futbolcularla ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

Bunun iki nedeni var. İlki, oyuncuların tamamen şampiyonluk yarışına odaklanması. İkincisi ise Ali Koç'un yeni dönemde aday olmayacağını açıklaması. Bu nedenler imza görüşmeleri lig bitimine bırakıldı.



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