Fenerbahçe'de "yedek oyuncu" yok

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bütün oyuncularını ilk 11'de yer alacak şekilde hazırlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 'yedek oyuncu' yok
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27 Eylül 2023 08:35
Son güncelleme 27 Eylül 2023 08:44
Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal'ın takım içinde en fazla önem verdiği konuların başında rekabet unsuru geliyor. Kartal bu çerçevede takımla da sık sık toplantılar yapıyor.

RAKİPLERİN OYUN TARZI

Derin ve kaliteli bir kadrosu olan sarı-lacivertliler üç kulvarda yola devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra zaman zaman rakiplere ve oynadıkları futbola göre de sahaya kadro çıkarılması ihtiyacı doğuyor. Fenerbahçe'nin topa sahip olma odaklı bir oyun anlayışı var. Ancak rakipler farklı oyun tarzıyla oynayabiliyor ve buna önlem almak gerekiyor.

Bu çerçevede rakip analizlerine göre de kadroda değişiklikle oluyor. İlk 11'de başlayan bir oyuncu ertesi maç kadroda bile yer almayabiliyor.



 
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