Fenerbahçe'de 'yedek oyuncu' yok

Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal'ın takım içinde en fazla önem verdiği konuların başında rekabet unsuru geliyor. Kartal bu çerçevede takımla da sık sık toplantılar yapıyor.
RAKİPLERİN OYUN TARZI
Derin ve kaliteli bir kadrosu olan sarı-lacivertliler üç kulvarda yola devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra zaman zaman rakiplere ve oynadıkları futbola göre de sahaya kadro çıkarılması ihtiyacı doğuyor. Fenerbahçe'nin topa sahip olma odaklı bir oyun anlayışı var. Ancak rakipler farklı oyun tarzıyla oynayabiliyor ve buna önlem almak gerekiyor.
Bu çerçevede rakip analizlerine göre de kadroda değişiklikle oluyor. İlk 11'de başlayan bir oyuncu ertesi maç kadroda bile yer almayabiliyor.
RAKİPLERİN OYUN TARZI
Derin ve kaliteli bir kadrosu olan sarı-lacivertliler üç kulvarda yola devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra zaman zaman rakiplere ve oynadıkları futbola göre de sahaya kadro çıkarılması ihtiyacı doğuyor. Fenerbahçe'nin topa sahip olma odaklı bir oyun anlayışı var. Ancak rakipler farklı oyun tarzıyla oynayabiliyor ve buna önlem almak gerekiyor.
Bu çerçevede rakip analizlerine göre de kadroda değişiklikle oluyor. İlk 11'de başlayan bir oyuncu ertesi maç kadroda bile yer almayabiliyor.