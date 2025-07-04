Fenerbahçe'de veda sırası Bartuğ'da

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, İsviçre ekibi Zürih ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

calendar 04 Temmuz 2025 09:48
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de veda sırası Bartuğ'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Saint-Maximin, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Milan Skriniar gibi isimler sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe ile kontratı devam eden Emir Ortakaya ise Eyüpspor'a kiralandı. Ortakaya sonrası sözleşmesi süren bir isim daha vedaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLADI



Fenerbahçe'de ayrılığı an meselesi olan o isim Bartuğ Elmaz. Sözcü'nün haberine göre 22 yaşındaki orta saha, İsviçre ekiplerinden Zürih ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Fenerbahçe ile Zürih arasındaki görüşmeler de olumlu ilerlerken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Bartuğ Elmaz, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.