Fenerbahçe'de veda sırası Bartuğ'da

Fenerbahçe'de Saint-Maximin, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Milan Skriniar gibi isimler sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.



Öte yandan Fenerbahçe ile kontratı devam eden Emir Ortakaya ise Eyüpspor'a kiralandı. Ortakaya sonrası sözleşmesi süren bir isim daha vedaya hazırlanıyor.



ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe'de ayrılığı an meselesi olan o isim Bartuğ Elmaz. Sözcü'nün haberine göre 22 yaşındaki orta saha, İsviçre ekiplerinden Zürih ile anlaşma sağladı.Fenerbahçe ile Zürih arasındaki görüşmeler de olumlu ilerlerken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Bartuğ Elmaz, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.