Fenerbahçe'de üçlü zirve

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'nun oyundan çıkarken İsmail Kartal'ın kararını beğenmemesi ve buna tepki göstermesi sonrası Samandıra'da üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Kartal, kaptan Dzeko ve takımın liderlerinden Dusan Tadic ile toplantı yaptı. İkiliye, bu değişikliğin gerekçelerini anlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de üçlü zirve
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24 Ocak 2024 08:53
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun oyundan çıkarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararını beğenmemesi ve buna tepki göstermesi sonrası Samandıra'da üçlü bir zirve gerçekleşti. Kartal, görüşmeye, Dzeko'nun yanında takımın liderlerinden Dusan Tadic'i de çağırdı.

Sarı-Lacivertliler'de Samsunspor maçında kaybedilen iki puanın yankıları sürerken, en çok tartışılan konulardan biri, Edin Dzeko'nun çıkarken verdiği tepki olmuştu.

Ayrıca Teknik Direktör İsmail Kartal'in, takımın en önemli hücum oyuncuları olan Dzeko, Tadic ve İrfan Can'ı oyundan alması eleştiri konusu oldu. Hamlelerin neticesinde sonuç değişmeyince bu tepkiler daha da yükseldi.

SAMANDIRA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Dzeko'nun da çıkarken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararını beğenmemesi ve buna tepki göstermesi sonrası Samandıra'da üçlü bir zirve gerçekleşti. Kartal, kaptan Dzeko ve takımın liderlerinden Tadic ile toplantı yaptı. İkiliye, bu değişikliğin gerekçelerini anlattı.

Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında da bu değişikliğe gerekçe olarak o bölgeye daha dinamik oyuncular alarak hareket kazandırma istediğini ifade etmişti. Kaptan Dzeko da tepkisinin anlık olduğunu ifade etti. Üçlü arasında bir sorunun bulunmadığı vurgulandı.  

 
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