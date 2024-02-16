Fenerbahçe'de tüm gözler Sebastian Szymanski'de

Fenerbahçe'de tüm gözler son haftalarda formsuz bir görüntü çizen Sebastian Szymanski'ye çevrildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tüm gözler Sebastian Szymanski'de
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16 Şubat 2024 11:58
Fenerbahçe'de sezonun flaş ismi Sebastian Szymanski son haftalarda adeta ortadan kayboldu. Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası düşüşe geçen Polonyalı yıldız, son 5 haftayı boş geçti.

İlk maçlarını aratan 24 yaşındaki oyuncu, kaybedilen 4 puanda sorumluluk alamadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon ligde 9 gol ve 9 asisti bulunan Szymanski'nin formuna kavuşmasını bekliyor.



 
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