Fenerbahçe'de tüm gözler Sebastian Szymanski'de

Fenerbahçe'de sezonun flaş ismi Sebastian Szymanski son haftalarda adeta ortadan kayboldu. Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası düşüşe geçen Polonyalı yıldız, son 5 haftayı boş geçti.
İlk maçlarını aratan 24 yaşındaki oyuncu, kaybedilen 4 puanda sorumluluk alamadı.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon ligde 9 gol ve 9 asisti bulunan Szymanski'nin formuna kavuşmasını bekliyor.
İlk maçlarını aratan 24 yaşındaki oyuncu, kaybedilen 4 puanda sorumluluk alamadı.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon ligde 9 gol ve 9 asisti bulunan Szymanski'nin formuna kavuşmasını bekliyor.