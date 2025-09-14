Fenerbahçe'de transferin iptal olma nedeni!

Yaz transfer döneminde son anlara kadar transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı.
Ancak sarı-lacivertliler, orta sahada aradığı profilde bir orta sahayı transfer etmeyi başaramadı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süre gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. .
FENERBAHÇE, ARADIĞINI BULAMADI
Transferin döneminin son anlarına kadar Fenerbahçe bir orta saha transferi için çalışmalarını aradığını bulamadı ve orta saha transferi bir sonraki transfer penceresine kaldı. Gündeme gelen birçok isimle büyük ilerleme kaydeden sarı-lacivertliler, sakatlık ve ya yüksek maliyet sebebiyle geri adam atarak transferlerden vazgeçti..
Bu doğrultuda da sezonun ilk yarısını orta sahada "eksik" olarak geçirmek zorunda kalacak Fenerbahçe'nin, uzun süre gündemini meşgul eden genç futbolcunun transferini neden bitiremediği hakkında flaş bir iddia gündeme geldi..
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'deki +2 yabancı kuralına da uyan 20 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak'ı transfer edebilmek için yoğun bir çaba sarf etmiş ve görüşmeleri de belli bir noktaya taşımıştı. CSKA Moskova forması giyen genç futbolcunun transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı..
TRANSFER, BONSERVİSE TAKILDI
Transferfeed'de yer alan habere göre, Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle anlaşmayı başarsa da, Rus ekibini bonservis konusunda ikna etmeyi başaramadı. CSKA Moskova ile 3 yıl sözleşmesi bulunan Kislyak'ın kontratında bir serbest kalma maddesi bulunmaması da Karnarya'yı transfer konusunda çıkmaza soktu..
OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI
Haberde ayrıca Rus orta sahanın menajerinin iki taraf arasındaki anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, kulüpler arasında henüz bir anlaşmanın olmadığının altı çizildi. Ancak sarı-lacivertliler CSKA'yı bonservis konusunda ikna edebilirse önümüzdeki transfer döneminde transferi bitirebilir. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis teklif ettiği iddia edilmişti.
