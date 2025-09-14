Fenerbahçe'de transferin iptal olma nedeni!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
17:00
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
16:00
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
16:00
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
16:30
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
16:00
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
15:00
14 Eylül
Levante-Real Betis
17:15
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
13:30
14 Eylül
Atalanta-Lecce
16:00
14 Eylül
Pisa-Udinese
16:00
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
19:00
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
16:00
14 Eylül
Brest-Paris FC
18:15
14 Eylül
Metz-Angers
18:15
14 Eylül
PSG-Lens
18:15
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
18:15
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-05'
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
15:30
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
15:30
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
17:45
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
14:30
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
14:30
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
14:30
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
14:30
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
17:00
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
15:30
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
15:30
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
14 Eylül
Winterthur-Sion
15:00
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
17:30
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
17:30
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
17:30
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
14:30
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
17:00
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
14:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
16:00
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
18:15
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
15:00
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
17:15
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-290'
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-016'
14 Eylül
Maritimo-Vizela
16:00
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
17:30
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
17:30
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
15:00
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
17:00
14 Eylül
Silkeborg-OB
19:00
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
15:30
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
18:00
14 Eylül
KFUM-Viking
18:00
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
18:00
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
15:30
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
18:00
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
0-04'
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
15:45
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
18:30
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
17:00
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
18:00
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
18:00
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
17:00
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Fenerbahçe'de transferin iptal olma nedeni!

Fenerbahçe'nin orta saha için istediği Matvey Kislyak transferinin gerçekleşmeme sebebi belli oldu.

Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de transferin iptal olma nedeni!
Yaz transfer döneminde son anlara kadar transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı.

Ancak sarı-lacivertliler, orta sahada aradığı profilde bir orta sahayı transfer etmeyi başaramadı.

Sarı-lacivertlilerin uzun süre gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. .


FENERBAHÇE, ARADIĞINI BULAMADI

Transferin döneminin son anlarına kadar Fenerbahçe bir orta saha transferi için çalışmalarını aradığını bulamadı ve orta saha transferi bir sonraki transfer penceresine kaldı. Gündeme gelen birçok isimle büyük ilerleme kaydeden sarı-lacivertliler, sakatlık ve ya yüksek maliyet sebebiyle geri adam atarak transferlerden vazgeçti..

Bu doğrultuda da sezonun ilk yarısını orta sahada "eksik" olarak geçirmek zorunda kalacak Fenerbahçe'nin, uzun süre gündemini meşgul eden genç futbolcunun transferini neden bitiremediği hakkında flaş bir iddia gündeme geldi..

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'deki +2 yabancı kuralına da uyan 20 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak'ı transfer edebilmek için yoğun bir çaba sarf etmiş ve görüşmeleri de belli bir noktaya taşımıştı. CSKA Moskova forması giyen genç futbolcunun transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı..

TRANSFER, BONSERVİSE TAKILDI

Transferfeed'de yer alan habere göre, Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle anlaşmayı başarsa da, Rus ekibini bonservis konusunda ikna etmeyi başaramadı. CSKA Moskova ile 3 yıl sözleşmesi bulunan Kislyak'ın kontratında bir serbest kalma maddesi bulunmaması da Karnarya'yı transfer konusunda çıkmaza soktu..

OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Haberde ayrıca Rus orta sahanın menajerinin iki taraf arasındaki anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, kulüpler arasında henüz bir anlaşmanın olmadığının altı çizildi. Ancak sarı-lacivertliler CSKA'yı bonservis konusunda ikna edebilirse önümüzdeki transfer döneminde transferi bitirebilir. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis teklif ettiği iddia edilmişti.


 
