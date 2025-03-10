Fenerbahçe'de Talisca, vites yükseltti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, formunu yükseltmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Talisca, vites yükseltti!
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10 Mart 2025 09:32

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, istediği formu yakalamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe, dünü izinli geçirdi ancak Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, tesislere gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. 

Fizik olarak henüz teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelemeyen sambacı, kısa süre içinde kendi tam olarak hazır hale getirmek istiyor. 

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 10 maçta görev alan Talisca, 4 gol attı. 


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