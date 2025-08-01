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Fenerbahçe'de Talisca dönüş için gün sayıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın sakatlık sürecinde sona gelindi. Tedavisi devam eden Talisca'nın bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

calendar 01 Ağustos 2025 19:02
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Talisca dönüş için gün sayıyor!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Anderson Talisca'nın durumuna çevrildi.

TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldızın tedavisinde üç hafta geride kaldı ve bir hafta içinde takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Talisca'nın tedavisi kulüp doktorları tarafından titizlikle yürütülüyor. Oyuncunun, bireysel olarak ekstra çalışmalar yaptığı ve en kısa sürede sahalara dönmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

12 GOL VE 2 ASİST

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 23 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Talisca, 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.



Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş da sakatlık sürecinde takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular Feyenoord maçlarının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.

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