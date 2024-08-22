Fenerbahçe'de strateji değişiyor; Yeni aday Hermoso!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun hem sol bek hem de sol stoperde forma giyecek bir futbolcu istemesi üzerine gündemine Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso'yu aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de strateji değişiyor; Yeni aday Hermoso!
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22 Ağustos 2024 08:56
Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan gidecek futbolcular için de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte, yıldız futbolcu ile yollar ayrılıyor...

STRATEJİ DEĞİŞİYOR, YENİ ADAY HERMOSO

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Ferdi'nin ayrılması halinde yerine yeni bir isim alacaklarını söylemişti. Ancak Milli yıldızın ardından Rodrigo Becao'nun da transfer olması gündemde. Bu gelişme sonrası Jose Mourinho'nun strateji değişikliğine gittiği kaydedildi. Buna göre Portekizli teknik adam, yönetimden hem sol bekte hem de sol stoperde oynayabilecek bir isim istedi. Bu tanıma uyan oyunculardan biri Mario Hermoso.

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız için maliyet araştırmasına başlandığı belirtildi. 2019'dan beri formasını giydiği Atletico'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız boşa çıkmıştı. Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde 249 maçta stoper, 53 maçta sol bek olarak oynadı.



BECAO ATALANTA YOLCUSU

Atalanta, Rodrigo Becao için vites artırdı. İtalyan ekibi ilk olarak kiralama teklifi yapmış ancak yönetimi bunu geri çevirmişti. Sarı-Lacivertliler, transferin bonservisle gerçekleşebileceği mesajını gönderdi. Bunun üzerine Atalanta'nın bu kez kiralamada zorunlu satın almayla kartını kullandığı kaydedildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Bu arada Becao'nun, İtalyan ekibiyle pazarlıklarda kısa sürede anlaima sağladığı kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin Atalanta'ya transfer olarak İtalya'ya geri dönmek istediği iddia edildi. İtalyan basınına göre bu transfer kısa süre içerisinde gerçekleşebilir.  

 
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