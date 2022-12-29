Fenerbahçe'de sol beke son aday: Felipe Jonatan

Jorge Jesus'un Alioski'nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği sol bek bölgesi için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de sol beke son aday: Felipe Jonatan
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29 Aralık 2022 12:39
Fenerbahçe'de stoper ve forvetin ardından sol bek transferi için de kollar sıvandı.

Hollanda basını, Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind için Sociedad ve Antwerp'ın yanı sıra Sarı- Lacivertliler'in devrede olduğunu yazmıştı.

ALIOSKI'NİN YERİNE FELIPE JONATAN

Jorge Jesus'un Alioski'nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu.

JESUS, SEZON BAŞINDA DA İSTEDİ

Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya'da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti. Sezonun bitmesinin ardından Siyah-Beyazlılar teknik heyet ve futbol yönetiminde büyük bir değişime gitti. Ardından birçok isimle yollar ayrıldı.

SANTOS'A ŞARTLARI SORULACAK

Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçeceği öne sürüldü.

ALIOSKI GİDİCİ

Yönetim eğer Blind ya da Jonatan konusunda ilerleme sağlarsa, Alioski'nin kiralık sözleşmesinin fesh edilmesi için Al-Ahli ile masaya oturulması bekleniyor. 

 

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