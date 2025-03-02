Fenerbahçe'de Skriniar farkı!

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden biri olan Milan Skriniar, savunma hattının yeni lideri oldu.
Pozisyon bilgisi ile dikkat çeken Skriniar, Fenerbahçe'nin son dönemde sergilediği başarılı savunma performansında da ana etkenlerden biri oldu.
Fenerbahçe, Skriniar ile 9 maça çıktı ve 7 galibiyet, 2 beraberlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Skriniar'ın oynadığı 9 maçta kalesinde 6 gol gördü ve 5 maçta kalesini gole kapattı.
Pozisyon bilgisi ile dikkat çeken Skriniar, Fenerbahçe'nin son dönemde sergilediği başarılı savunma performansında da ana etkenlerden biri oldu.
Fenerbahçe, Skriniar ile 9 maça çıktı ve 7 galibiyet, 2 beraberlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Skriniar'ın oynadığı 9 maçta kalesinde 6 gol gördü ve 5 maçta kalesini gole kapattı.