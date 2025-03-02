Fenerbahçe'de Skriniar farkı!

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Milan Skriniar, performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Skriniar farkı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2025 23:45
Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden biri olan Milan Skriniar, savunma hattının yeni lideri oldu.

Pozisyon bilgisi ile dikkat çeken Skriniar, Fenerbahçe'nin son dönemde sergilediği başarılı savunma performansında da ana etkenlerden biri oldu.

Fenerbahçe, Skriniar ile 9 maça çıktı ve 7 galibiyet, 2 beraberlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Skriniar'ın oynadığı 9 maçta kalesinde 6 gol gördü ve 5 maçta kalesini gole kapattı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery