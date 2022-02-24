Fenerbahçe'de Serdar Aziz olmazsa Abdülkerim!

Fenerbahçe gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli forma giyeceği için Türk oyuncu yelpazesini geniş tutmak istiyor.
Bu sebeple Serdar Aziz ile pazarlıklar sürüyor. Ancak tecrübeli oyuncuyla henüz anlaşma zemini yakalanamadı.
Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutamazsa bu sezon Konyaspor ile yıldızını iyice parlatan Abdülkerim Bardakcı ile masaya oturacak.
27 yaşındaki stoperin Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sebeple Serdar Aziz ile pazarlıklar sürüyor. Ancak tecrübeli oyuncuyla henüz anlaşma zemini yakalanamadı.
Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutamazsa bu sezon Konyaspor ile yıldızını iyice parlatan Abdülkerim Bardakcı ile masaya oturacak.
27 yaşındaki stoperin Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.