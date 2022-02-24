Fenerbahçe'de Serdar Aziz olmazsa Abdülkerim!

Fenerbahçe gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli forma giyeceği için Türk oyuncu yelpazesini geniş tutmak istiyor.



Bu sebeple Serdar Aziz ile pazarlıklar sürüyor. Ancak tecrübeli oyuncuyla henüz anlaşma zemini yakalanamadı.



Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutamazsa bu sezon Konyaspor ile yıldızını iyice parlatan Abdülkerim Bardakcı ile masaya oturacak.



27 yaşındaki stoperin Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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