Fenerbahçe'de Serdar Aziz olmazsa Abdülkerim!

Fenerbahçe, sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Serdar Aziz'den olumsuz sonuç alırsa Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yönelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz olmazsa Abdülkerim!
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24 Şubat 2022 11:23
Fenerbahçe gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli forma giyeceği için Türk oyuncu yelpazesini geniş tutmak istiyor.

Bu sebeple Serdar Aziz ile pazarlıklar sürüyor. Ancak tecrübeli oyuncuyla henüz anlaşma zemini yakalanamadı.

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutamazsa bu sezon Konyaspor ile yıldızını iyice parlatan Abdülkerim Bardakcı ile masaya oturacak.

27 yaşındaki stoperin Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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