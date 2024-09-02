Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Serdar Aziz ile ilgili son karar verildi.
Serdar Aziz, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek sezon başında kamptan ayrılmıştı.
Tecrübeli stopere transfer görüşmesi yapması için izin verilmişti.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Henüz takım bulamaya futbolcunun Sarı-Lacivertliler tarafından sözleşmesi feshedilecek.
KARNESİ
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Serdar Aziz, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek sezon başında kamptan ayrılmıştı.
Tecrübeli stopere transfer görüşmesi yapması için izin verilmişti.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Henüz takım bulamaya futbolcunun Sarı-Lacivertliler tarafından sözleşmesi feshedilecek.
KARNESİ
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.