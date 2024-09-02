Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi için izin verdiği Serdar Aziz henüz takım bulamadı. Sarı-Lacivertliler tecrübeli stoperin sözleşmesini feshedecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor
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02 Eylül 2024 12:52
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Serdar Aziz ile ilgili son karar verildi.

Serdar Aziz, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek sezon başında kamptan ayrılmıştı.

Tecrübeli stopere transfer görüşmesi yapması için izin verilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Henüz takım bulamaya futbolcunun Sarı-Lacivertliler tarafından sözleşmesi feshedilecek.



KARNESİ

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.  

 
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